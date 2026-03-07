【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#5【前回の記事を読む】まずはリバプールの悪ガキの初期衝動に身を委ねてほしい「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」◇◇◇衝撃の1枚の衝撃の1曲目である。この曲の感動を数字で測定できるならば、冒頭のカウントが50％ぐらいを占めていると思う。「ワン、ツー、スリー、フォー！」──叫んでいるのはポール。ドラマーではなくベーシスト＆リードボーカルが