3月15日に韓国で開催される第25回大会に臨む全日本大学サッカー連盟（JUFA）は3月6日、15日に行われる「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓（韓日）定期戦」に臨む全日本大学選抜メンバー20人を発表した。 今回の選抜チームは、日本大学の川津博一監督が指揮を執る。コーチには前田雅文（関西大学）、GKコーチには島崎恭平（桐蔭横浜大学）が名を連ね、テクニカルダイレクターとして佐藤健（中央大学）が支える体制となった。