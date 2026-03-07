中東情勢の悪化でアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていた韓国人372人が6日、帰国した。エミレーツ航空EK322便はドバイ国際空港を出発し、この日午後8時25分ごろ仁川（インチョン）国際空港に到着した。EK322便は米国とイスラエルによるイラン空襲以降、初めて運航が再開されたUAE直航路線。搭乗客422人のうち372人が韓国人と把握された。政府は中東地域に滞在中の韓国国民の安全な帰国を支援するため、UAEと直航便の運