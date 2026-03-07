中森明菜が、セルフカバーJAZZの集大成アルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日の5月1日に発売する。約8年6ヶ月ぶりのフルアルバムとなる。【画像】美しい…！中森明菜『AKINA NOTE』ジャケット（通常盤）2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバーJAZZバージョン配信企画。2024年は「TATTOO -JAZZ-」「BLONDE -JAZZ-」「ジプシー・クイーン -JAZZ-」「北ウイング -JAZZ-」「スローモー