阪神のキャム・ディベイニー内野手が教育リーグが行われる予定のＳＧＬへ合流した。また、椎葉剛投手、谷端将伍内野手、岡城快生外野手、前川右京外野手らが教育リーグが行われる予定のＳＧＬへ合流した。代わりに山崎照英外野手（２３）、佐野大陽内野手（２４）、スタンリー・コンスエグラ外野手（２５）の３選手が１軍に合流した。