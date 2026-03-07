自転車の盗難対策は大事だけれど、ロックは意外と値が張るもの。ダイソーで見つけた商品は、通販では千円以上していたタイプとよく似た作りなのに、価格は300円台！サドル下に固定できるので、走行中も置き場に困らず、見た目もすっきり使えます。高価なものを選ぶ前に、一度チェックしていただきたいアイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）価格：￥330（税込）サ