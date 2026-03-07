ダイソーをパトロールしていると、アメリカンな雰囲気の可愛らしい食器を発見！なんとこちら『スナックトレー』といって、調味料を入れるスペースが付いた便利なお皿なんです。調味料をしっかり分けて入れられるので、食べやすいだけでなく洗い物も減って楽ちん！カレーなどのお料理の盛り付けにもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スナックトレー価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45