毎日頑張る自分へのご褒美に、スーパーやコンビニのスイーツは欠かせない存在ですよね。今回はチルドデザートの老舗メーカー「モンテール」から発表された「スーパー・コンビニスイーツ白書 2026」から分かる現代人のリアルなスイーツ事情とともに、この春チェックしたい3月の新作スイーツ6種をご紹介します！【詳細】他の記事はこちら20〜30代がスイーツを食べる理由1位は「自分へのご褒美」「最近、忙しくて自分のことが後回しに