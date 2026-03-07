LOTポーランド航空は、機内Wi-Fiの導入を開始した。Viasatの「Viasat Amara」を採用し、ボーイング787-9型機から導入を開始した。初号機（機体記号：SP-LSA）ではすでにサービスを開始している。4月までにさらに2機に導入する。料金は、メッセージ送受信のみの「チャット」が7米ドル、ウェブサイトの閲覧や動画市長などができる「ストリーミング」が29米ドル。ビジネスクラス利用者、Miles＆More会員の上級会員は無料。