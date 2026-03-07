ガチャガチャに欠かせない100円玉や500円玉。最近はコインホルダーで持ち歩くのが人気ですが、セリアでこういうのが欲しかった！というアイテムを発見。なんと100円玉と500円玉の2種類しか入らないコインホルダーです。結局この2種類しか使わないことも多かったので、迷わず購入。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コインホルダー 100／500価格：￥110（税込）収納可能金額：5,500円（100円×15、500円