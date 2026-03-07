米公民権運動指導者ジェシー・ジャクソン師の葬儀で、追悼演説するオバマ元大統領＝6日、シカゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米国の公民権運動指導者で2月17日に84歳で死去したジェシー・ジャクソン師の葬儀が6日、中西部イリノイ州シカゴの教会で営まれ、民主党の歴代大統領らが参列した。オバマ元大統領は追悼演説で、ジャクソン師が黒人の権利拡大のため「正義の炎を燃やし続けた」と功績をたたえた。米メディアが報じた