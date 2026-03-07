ドジャースが6日（日本時間7日）、3月31日（同4月1日）のガーディアンズ戦で山本由伸投手（27）と人気キャラクターのコラボボブルヘッドを配布することを発表した。ドジャースの公式X（旧ツイッター）では「由伸、ヨッシーに会ってください」とつづり始めた。「3月31日にドジャー・スタジアムで、私たちがみんな待ち望んでいたコラボに参加しよう！『スーパーマリオ ギャラクシー ザ・ムービー』提供のヨシボブルヘッドを手