大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で秀吉の成功談として描かれた「墨俣一夜城」。墨俣など秀吉関連の城を探訪した今泉慎一さんは「秀吉が敵を驚かせ動揺させる一夜城を作ったのは、美濃攻めの時だけではない。中でも効果抜群だった知られざる城がある」という――。■美濃攻めに必要だった墨俣制圧第4回墨俣城（岐阜県大垣市）・石垣山城（神奈川県小田原市）・益富城（福岡県嘉麻市）「まさかたった一夜で炎上するとは！」「一夜