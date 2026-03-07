「同じ薬なのに、薬局を変えたら安くなる？」と気になる方もいるでしょう。薬そのものの価格は基本的に全国共通ですが、薬局で支払う金額には差が出ることがあります。 ただし、いつも大きく変わるわけではなく、差が出やすいポイントを知っておくとムダな出費を減らせます。本記事では、薬代の内訳と、薬局選びで医療費が変わる理由、そして賢い選び方を整理します。 薬の値段（薬剤料）は基本的に全国同じ。変わる