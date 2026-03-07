「サプリを飲んでいるから大丈夫」「この食品を食べればがんにならない」──そんな情報を信じていませんか？内科医の中路幸之助先生が警告するのは、がん予防に関する誤った情報に踊らされないことです。特定の食品やサプリメントだけで「がんを確実に防ぐ」ことはできないと、先生は強調します。今回のテーマは「誤解されやすいがん予防の情報と、正しい向き合い方」です。ビタミンや抗酸化サプリメントの落とし穴ビタミンや抗酸