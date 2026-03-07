銀座コージーコーナーは、2026年3月16日から4月9日までの間、「ディズニー お花見パーティー(9個入)」と「ディズニー ハピネスケーキ」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。いずれも店頭での予約は受付中。「ディズニー お花見パーティー(9個入)」のみ、ネット予約も受け付けている。北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【すべての画像はこちら】ディズニーキ