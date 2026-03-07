◆米大学野球ウェークフォレスト大―スタンフォード大（６日、ノースカロライナ州ウィンストンセーラム＝デビッドＦカウチボールパーク）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が６日（日本時間７日）、敵地のウェークフォレスト大戦に「１番・ＤＨ」でスタメン出場。初回に今季４号となる先頭打者本塁打を放った。全米ランク１５位の格上校との対戦。これまでクリーンアップを打つことが多かった麟太郎は初回表の先頭打者で