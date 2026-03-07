ルビオ米国務長官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、共産党独裁体制の転換を狙って圧力をかけているキューバについて「間もなく崩壊する。取引をしたがっている」と主張した。ルビオ国務長官を交渉に当たらせる考えを示した。CNNテレビのインタビューで語った。交渉の詳細や時期は明らかにしなかった。トランプ政権は、ベネズエラやメキシコからの石油供給を遮断してキューバを追い込んでいる。ルビ