ある調査によると、全国の国立大学における男女比は、おおよそ6:4（6が男子）だが、難関大学になるにつれ、その女性比率は下がっていくという。さらに「浪人する」という選択肢が女子には少ないことも判明している。【図】都道府県別・男女別の四年制大学進学率本記事では書籍『なぜ「地方女子」は呪縛になるのか』より一部を抜粋・再構成し、難関高校に通う女子が男子に比べて「浪人する」という選択ができない背景、そして女性を