＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞ツアー自己ベストの「69」でラウンドした初日の貯金を生かした高橋しずくが、ツアー通算8試合目の出場で待望の予選通過を果たした。3位から出た2日目は1バーディ・2ボギーの「73」でトータル2アンダー。クラブの番手と番手の中間距離が残り、なかなかチャンスにつけられなかったが、粘りのゴルフで目減りは最小限にとどめた。【懐かし