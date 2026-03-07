＜アーノルド・パーマー招待 2日目◇6日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーのシグネチャーイベントは第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見日本勢は2人が出場。「ジェネシス招待」以来2試合ぶりの試合となる松山英樹は、18位タイでこの日を迎え、1イーグル・2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」とスコア