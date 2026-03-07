＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞これがデビュー戦の櫻井心那はドタバタの一日を笑顔で振り返った。「大変でした。疲れた…（笑）」。トータル1アンダー・28位でカットラインをクリア。まずは予選通過を決めた。【写真】現地で撮影！櫻井心那の最新クラブセッティング昨年12月のQシリーズ（米最終予選会）を突破して迎えたルーキーイヤー初戦。前日のデビューラウンドで