新潟のスキー史を振り返ると、かつて湯沢町が東京都湯沢町と呼ばれるほど“バブルの熱”を象徴するような話題があった。移動の道具として広がったスキーは、オリンピックや映画、交通網の整備に後押しされ、レジャーから“一大カルチャー”へ。定番となったウインタースポーツのスキー・スノーボードと新潟の関係を振り返る。 ■第一次スキーブームレルヒ少