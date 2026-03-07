新潟県新発田市の山里に1軒の菓子店がある。看板商品は地域と家族への愛情を表現する「プリン」。様々な種類のプリンで客を誘惑する小さな菓子店を取材した。 ■山の風景と家族への愛情が生んだ菓子店 雪が積もる新発田市下中山。ここで2016年に営業を始めた小さな菓子店が壱福堂だ。店内で品定めする客の声に耳を傾けると…「チョコプリンと、ごまプリンと、牛乳プリンと、濃厚プリン」。 ショーケースに並ぶ