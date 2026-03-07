新潟県阿賀町では、冬の寒さに耐え育った“雪下にんじん”が出荷のピークを迎えています。今年も多くの雪の下で甘く仕上がったということです。 3月6日、雪が残る阿賀町の畑で収穫が行われていたのは雪下にんじん。冬の間、雪の下で眠らせることで甘みやうまみが凝縮するとされています。【奥阿賀野野菜生産組合渡部悦男 組合長】「とにかくえぐみがない。そして、甘みを強く感じるのが特長」阿賀町では6人の生産者が栽培