北海道を訪問している秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、認定こども園や児童館などが集まっている施設を視察し、園児と「かるた遊び」で交流されました。【映像】園児と「かるた遊び」をする悠仁さま秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは北海道・留寿都村で、認定こども園や児童館などがひとつに集まっている「るすつ子ども支援センターぽっけ」を視察されました。お二人は園児およそ30人と「かるた遊び」で交流し、最初は