フリーアナウンサーの鷲見玲奈さん（35）が2026年3月1日、自身のインスタグラムを更新。ショーパン姿での撮影中の様子を披露した。「久しぶりの撮影」鷲見さんは、「久しぶりの撮影」と報告し、撮影のオフショットと動画を投稿。「昨日の夜、花粉で目が真っ赤になってどうなることかと思いましたが、朝イチで薬を飲んで挑んだら、なんとかなりました！」といい、「オフショット、載せておかないと忘れそうなので、すぐ載せます。笑