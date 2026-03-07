体幹トレーニングで腹横筋/腸腰筋/多裂筋/大臀筋を意識すべき理由 体幹力強化に重要な４つの筋肉を知る 腹横筋・腸腰筋・多裂筋・大臀筋の４つは、ぜひ覚えておきたい大切な筋肉です。腹横筋は、４つの筋肉（体表面から外腹斜筋、腹直筋、内腹斜筋、腹横筋）で構成される腹筋の一番深部にあります。 みぞおちから下腹部、脇腹、背骨までをぐるりと覆っているインナーマッスル。腹式呼吸で息を吐くときに使われます