地球の最期はどうなってしまうの？ 地球生物は25億年後に絶滅の危機を迎える 最後に、地球のこれからについて考えてみましょう。鍵を握るのは太陽です。太陽の寿命は約100億年と考えられていて、あと50億年ほどで終末期に入ります。すると太陽は「赤色巨星化」し、膨れ上がります。それにより表面積が広くなり、光量も熱量も増加し、放出されるエネルギーも増大。その結果、太陽系の惑星は大気をはぎ取られたり、吹き飛