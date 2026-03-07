天皇の祖先の太陽神「アマテラス」の神話とは アマテラス 黄泉の国まで行きながら妻の奪還に失敗したイザナギは、死者の世界で穢けがれた体を清めようと禊みそぎを行ないます。この時にも神々が誕生してくるのですが、その最後＊にアマテラス・ツクヨミ・スサノオが生まれます。イザナギは「たくさん子を生んできたが、最後に貴い三柱の子を得た」と言い、ここからこの三神は三貴子と呼ばれます。イザナギはアマテラスに天上の神