古墳時代の武人姿を完璧に具現した埴輪！ 土色の埴輪は本来カラフルだった ── 挂甲武人(けいこうぶじん) 「埴輪※」の埴とは「赤い土」という意味、輪とは「取り囲む」という意味。つまり、赤い土で取り囲むとなる。何を？墳丘墓とか、古墳である。結局、「何だ、色気がないな。面白くない」となる。ところが、地味な「赤い土」が面目一心。文化財活用センターが詳細な観察を重ね、蛍光Ｘ線解析を試みたところ、驚く