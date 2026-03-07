本年は、週刊新潮の創刊70周年にあたる。それまで総合週刊誌は、「週刊朝日」や「サンデー毎日」など、取材記者や販売網を有する新聞社でないと発行できないといわれてきた。だが新潮社はこれに挑戦し、1956（昭和31）年2月、「週刊新潮」を創刊。出版社でも総合週刊誌を出せることを証明した（経済専門週刊誌としては、1955年創刊の「週刊ダイヤモンド」が先行）。創刊直後から大成功とはいかなかったようだが、次第に新聞と