大分海上保安部は６日、２０歳代の男性職員を停職１５日間の懲戒処分にしたと発表した。発表では、職員は巡視船内で使うパソコン端末２台の入れ替えを担当していたが新端末へのデータ移行などを怠り、２０２４年５月に旧端末の回収業者に新端末を引き渡して破棄させた。運航への支障はなかった。昨年３月、端末に不具合があり、発覚。調査に対し、「データを移行していないことなどを隠すためだった」と話したという。