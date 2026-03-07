お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が1日、自身のXを更新。“怒り”を表明した。クロちゃんは「なんでこんな苦労しないといけないんだろ。腹たってきた」とだけ投稿した。何についてのことかなどかは、具体的に記していない。この投稿に対し「どうしたん？クロちゃん」「くろちゃん大丈夫？」「最近情緒荒れてない？」「どしたん？最近やたら病んでるポスト多いね？」「最近なんか真面目だけど………企画？」「マジで