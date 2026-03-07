フェニックス・サンズのディロン・ブルックスが、飲酒運転の疑いにより逮捕された。3月7日（現地時間6日）、『FOX news』などの現地メディアが報じている。 報道によれば、ブルックスは現地時間6日午前1時頃、アリゾナ州スコッツデールで交通違反の疑いにより警察に停止させられた。検査の結果、運転能力が低下した状態だった疑いがあるとして、午前1時33分に逮捕となった。スコッツデール市刑務所に収容された