GI値は食品を摂取した後の血糖値の上がりやすさを示す指標です。そばはGI値が約54前後とされ、低GI食品に分類されます。精白米が約88、うどんが約85と報告されていることから、そばは主食の中でも血糖値を上げにくい傾向にある食品といえます。血糖値の管理が必要な方にとって、そばは有用な主食の選択肢となるでしょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 2020