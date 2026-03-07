尿崩症（にょうほうしょう）とは、下垂体機能や腎臓などの働きが悪くなるために起こる病気です。尿の量が増加し、水分が失われるなどの影響が出る恐ろしい病気です。 突然変異によって誰しもかかる可能性のある病気のため、正しく症状や治療方法を把握しておくことは大変重要となります。 そこで本記事では、尿崩症の治療方法などをご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「尿崩症」とは？症状・原因・治療法も解説