「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）6位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位A5 5G