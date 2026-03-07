今週の日経平均株価は、中東情勢の緊迫化からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比3229円安の5万5620円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は134社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン攻撃を受けて原油先物価格の急伸が追い風となったＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]