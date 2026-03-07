中国にとって主要な石油供給国であるベネズエラとイランに対し、米トランプ政権が相次いで軍事攻撃を実行した。ロイター通信は一連の作戦により、「中国の習近平国家主席は米中首脳会談を控えて不利な立場に置かれることになった」と伝えた。トランプ米大統領は3月31日から4月2日に日程で北京を訪問する予定とされる。ロイター通信は「トランプ政権は貿易が首脳会談の焦点になるとしているが、会談がどのような⁠展開になるの