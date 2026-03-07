大津波によって全電源が喪失し、メルトダウンや原子炉建屋（冒頭の写真は現在の3号機）の爆発で深刻な放射性物質汚染を引き起こした福島第一原発事故。あれから15年経つが、事故の影響は依然、現在進行形だ。メディアとしても経験したことがない未曾有の原子力災害。発生当時から今日まで“被災地の今”を伝え続ける地元局、TUF（テレビユー福島）のアナウンサー・記者の渡邊文嘉アナウンス部長が率直な思いを綴った。【写真を見る