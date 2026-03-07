７日午前８時ごろ、ＪＲ東海道線の川崎駅で人身事故が発生した。この影響で、同線の横浜―品川駅間の上り線と、京浜東北線の大宮―大船駅間の上下線で運転を見合わせていたが、午前９時２０分頃までにいずれも運転を再開した。