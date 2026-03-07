男子500メートルで滑走する新濱立也＝ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートの世界選手権第2日は6日、オランダのヘーレンフェインでスプリント部門の後半2レースが行われ、男子で2020年大会覇者の新濱立也は総合8位だった。前半10位だった新濱は500メートルを34秒53で4位、1000メートルは1分9秒52で13位だった。野々村太陽は総合13位。前半20位の森重航は股関節痛で後半を棄権した。