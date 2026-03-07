WBC日本VS台湾日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC初戦の台湾戦（東京ドーム）で、13-0と7回コールド勝ちした。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手（ドジャース）が3安打5打点と大爆発。2回1死満塁から飛び出した先制の満塁本塁打で列島を熱狂させた中で、球場内に広告を掲出している日本企業も思わず反応した。WBC連覇へ大谷が、高らかに号砲を鳴らした。初回の第1