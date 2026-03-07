今シーズンは、ロマンチックなディテールをコーデに取り入れるのがトレンド。可憐な花柄プリントアイテムは、1点投入するだけで今っぽく、垢抜けた印象を与えられそうです。今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代に似合いそうな花柄の「上品アイテム」をご紹介。ガーリーすぎず、大人の魅力を引き出してくれそうなシャツやワンピが登場します。 主役級に映える！ 大人に似合う上品見えシャツ