日本体操協会は６日、米国、イスラエルによるイラン攻撃による中東情勢の悪化を受け、渡航制限、渡航費の大幅な増額などにより、新体操のアフロディーテカップ（３月２０〜２２日、アテネ・ギリャ）への選手の派遣を中止すると発表した。同大会には５月のアジア選手権の代表選考を兼ねて、シニアの喜田未来乃、岡田華英が出場する予定だった。代替については調整中。同協会は中東情勢の不安定な状況を鑑みて、藤田直志会長ら