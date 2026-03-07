家賃1万9000円という破格の激安シェアハウスに流れ着いた若者たち。なぜそこに住み、どのような貧困生活を送っているのか。実際に住民に集まってもらい話を聞くと、「お金はほどほどでいい」という令和の新しい価値観を持った若者貧困の姿があった。◆今回の座談会参加者”・青山司さん（仮名・28歳）／漫画家大学時代に就職活動を始めるも、コロナ禍と被り挫折。そんななか、かつて趣味でマンガを描いていたことを思い出し、