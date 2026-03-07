アメリカのトランプ大統領はイランに対して「無条件降伏を求める」と主張しました。イランの指導部は「完全に無力化されている」としています。【映像】「無条件降伏を求める」と主張したトランプ大統領トランプ大統領は6日、自身のSNSで「イランとの合意は無条件降伏以外にあり得ない」と投稿しました。さらに、降伏した後、アメリカにとって受け入れることが可能な指導者が選出されれば、イランをアメリカの同盟国などとと