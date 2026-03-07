女子シングルス準々決勝でプレーする山口茜＝バーミンガム（ゲッティ＝共同）【バーミンガム（英国）共同】バドミントンの全英オープン第4日は6日、英国のバーミンガムで各種目の準々決勝が行われ、女子シングルスで山口茜（再春館製薬所）はデンマーク選手に2―1で逆転勝ちし、4強入りした。宮崎友花（ACTSAIKYO）は中国選手に1―2で競り負けた。男子シングルスの渡辺航貴（BIPROGY）はカナダ選手に1―2で敗れた。女子ダブ