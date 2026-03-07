自民党の歴史的圧勝で株高・円安が進み、日経平均株価は史上最高値の6万円に届きそうな勢いの一方、物価高で株式投資、FX、金投資など資産運用の注目度がますます高まっている。FX取引を始めると、よく抱える悩みの一つが、「通貨ペアは絞ったほうがいいのか？」というもの。シンガポール在住のFXトレーダー、及川圭哉さんも「『取引する通貨ペアは絞ったほうがいいのか、複数のペアを監視したほうがいいのか』というご相談は